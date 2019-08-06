В Ярославле выступит Cream Soda

Популярная группа Cream Soda выйдет на сцену клуба «Горка» 16 августа. Коллектив играет электронную музыку – этно-хаус. Постоянно экспериментирует с направлениями старой и новой школы.

Качественное звучание в наушниках и со сцены, чувственные тексты, впечатляющие своей атмосферой клипы – то, что сразу можно заметить, знакомясь с творчеством Cream Soda. В прошлом году в клипе на песню «Уйди, но останься», в итоге набравшем более 1 миллиона просмотров, снялся Александр Гудков. Этот трек один из главных у группы – о любви двух людей, которые не могут быть вместе из-за того, что слишком разные.

Началом истории коллектива можно считать знакомство Димы Новы из Ярославля и Ильи Гадаева из Орехово-Зуева. Будучи ди-джеями, они нашли друг в друге единомышленников. Выступали в клубах, а после – в 2012 году объединились под названием Cream Soda. Вскоре к ним присоединилась вокалистка Анна Романовская. С этого момента группа становилась все более и более известной, расширялся и гастрольный маршрут.

– Cream Soda – один из самых перспективных house-проектов стран СНГ. Всего за год работы над хаус-музыкой, треки ребят успели попасть в сэты XXXY, Bondax, DJ Caspa. Jimmy Edgar респектует им в интервью для модного лондонского блога OnlyVibez, Иван Дорн говорит о них в интервью для глянцевого издания FHM, – сообщается в описании на сервисе last.fm. Музыканты Cream Soda выпустили 4 альбома. Первый вышел 2016 году, а последний – «Комета» – в середине этого лета.

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