Под Ярославлем завершился «Доброфест»: фотографии зрителей

Под Ярославлем завершился музыкальный фестиваль «Доброфест». Он стал юбилейным – десятым по счету в своей истории – и впервые проходил на протяжении 4-х дней.

Фото: Илья Тихановский / CONCERT PHOTO.

Фестиваль посетили около 20 тысяч человек. На трех сценах выступили 90 музыкальных коллективов. Среди них: Дельфин, Lumen, «Тараканы!», «НАИВ», Louna, «Пилот», «Слот», «Порнофильмы», Anacondaz, «Глеб Самойлов & The Matrixx», «Операция Пластилин», F.P.G и многие другие.

Фото: Елена Санкина.

Также на аэродром Левцово приехали музыкальные группы из Великобритании (Slaves, Superfecta), США (Fever 333), Франции (Black Bomb A), Молдовы (Infected Rain), Германии (SOAB) и Эстонии (Digital Digital).

Несмотря на то, что фестиваль проходит в середине лета, ему часто не везет на хорошую погоду. Дожди, не помешавшие веселью, были и в этот раз. «Собака.ru» посмотрела, какие фотографии выкладывают зрители и музыканты в Instagram.