«Мы щас запилим годноту». Родители выпускников ярославской школы №43 исполнили рэп, взяв за основу песню Макса Коржа «Малый повзрослел». Это стало своеобразным сюрпризом для их детей, которые окончили 11 класс.

В кадре – более 20 человек. Это мамы и папы, которые предстают в молодежных образах. Несмотря на очевидный generation gap, некоторые участники выглядит весьма органично. Запись даже появилась в официальном сообществе музыканта Макса Коржа во «ВКонтакте». На момент написания новости видео набрало почти 6 тысяч лайков и более 270 тысяч просмотров.

Большинство пользователей положительно оценили клип. В комментариях можно встретить такие реплики:

– Оригинал курит в сторонке, – пишет Михаил Бондарь.

– Эти родители флексят круче, чем мы на выпускном, – добавляет Маша Ткаченко.