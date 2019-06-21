В Губернаторском саду Ярославля пройдет музыкальный вечер

Музыкальный вечер состоится в Губернаторском саду в эту субботу, 22 июня. Блюз, джаз и босса-нова – композиции таких направлений прозвучат в одном из старейших парков Ярославля.

– Музыка не знает границ, как и красота. Поэтому вечер будет интересен всем. К нам приходят даже семьи с маленькими детьми. Посетители могут слушать концерт, заняв места на стульях, выставленных около фонтана. Или могут просто гулять по парку, рассматривая скульптуры, – рассказала изданию «Собака.ru» Марина Никифорова, куратор проекта.

Перед гостями выступят три музыканта. За клавишами – Михаил Бушуев, за барабанами – Владимир Смирнов, а с гитарой – Вячеслав Смирнов. Концерт начнется в 18:00.

Если представления о джазе и блюзе есть у многих, то название «босса-нова» может удивить неискушенного слушателя. Это вид латиноамериканской музыки. Он появился в Бразилии еще в 1950-е годы. Название можно перевести как «новая фишка» или «новый стиль». Босса-нова – синтез самбы и элементов джаза.

Звучание спокойное, размеренное. Исполнение – интеллектуальное. Несмотря на бразильские корни, явного танцевального настроения босса-нова не создает. К слову, композиция группы Наутилус-Помпилиус «Последнее письмо» выполнена именно в этой стилистике.

Проект «Музыка сада» появился в Ярославском художественном музее в прошлом году. За это время обрел популярность. Так, минувший концерт, который открыл летний сезон 2019 года, посетили около 200 человек.