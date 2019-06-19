Костромская группа выступила на «Вечернем Урганте»

Костромская группа Ocean Jet выступила в «Вечернем Урганте». Они стали гостями вместе с актером Александром Петровым. Запись уж опубликована на YouTube, а музыканты на своей странице во «ВКонтакте» делятся фотографиями со съемочного процесса.

– Драматический актер будет читать драматический стих. Хватит смеха. Я знаю, что сейчас только одна вещь мешает тебе прочитать драматическое стихотворение, – начал Иван Ургант. – Ты, – иронично подметил Петров. – Это я. Я вот подвинусь. Александр, пожалуйста.

После этого диалога – несколько лиричных строк в исполнении популярного актера, а следом – выступление Ocean Jet.

Ocean Jet оказались на Первом канале не случайно. Группа создала саундтрек к драматическому шоу Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, это главные музыкальные участники проекта. Он сочетает в себе театр, кино и музыку. Основная сюжетная тема – любовь. Премьера авторской постановки артиста состоялась три года назад. За это время спектакль был сыгран преимущественно в разных городах России и даже вошел в репертуар московского театра им. Ермоловой, в труппе которого состоит Александр Петров.

Однако проект закрывается. «Уходить нужно тогда, когда хочется остаться», – считает автор. В июле состоятся последние показы.

Отметим, Александр Петров мог сыграть главную роль в спектакле художественного руководителя ярославского театра им. Ф. Волкова Евгения Марчелли «Утиная охота». Он поставлен как раз на сцене Ермоловского театра. Но не совпали графики. В итоге роль досталась Ивану Янковскому, внуку знаменитого советского артиста Олега Янковского.

В статье использованы фотографии из групп Ocean Jet и #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ во «ВКонтакте», а также с сайта театра им. Ермоловой