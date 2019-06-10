«Вспоминали свой сексуальный опыт»: зрители впечатлены концертом «Руки вверх» в Ярославле

Музыкальная телепортация в 1990-е и начало 2000-х. Именно так оценили некоторые зрители концерт группы «Руки вверх» в Ярославле. Лидер поп-группы Сергей Жуков написал в своем Instagram, что выступление посетили 8 тысяч человек.

– Безумная атмосфера и самый жаркий прием! Спасибо вам за эту любовь!!! – пишет фронтмен коллектива.

«Крошка моя», «Он тебя целует», «Чужие губы», «Лучший парень», «Дома не сиди», «Сережа» и другие известные композиции прозвучали со сцены в воскресный вечер. Публика их встречала энергично – видно, что заполнен весь танцпол.

– Он просто переносит нас в другое время, когда мы взрослели, когда не было забот, многие под твои песни испытывали первый сексуальный опыт. Спасибо за воспоминания, – делится впечатлением Роман Мордашов.

Группа «Руки вверх» основана в 1996 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Уже спустя три года музыканты стали лауреатами ежегодной премии Российской индустрии звукозаписи. Популярным коллектив можно назвать и в наши дни. В 2018 году «Руки вверх» стали победителями «Премии RU.TV» в номинации «Лучшая группа».

В канун 2019 года вместе с Little Big группа «Руки вверх» выпустила ироничный клип «Слэмятся пацаны». На YouTube видео собрало к этому моменту более 15 миллионов просмотров. К слову, в нем снялась ярославская телеведущая Юлия Тихомирова.

Фото: Екатерина Волкова