В выходные в Ярославле сыграют джаз и блюз

В Губернаторском саду Ярославского художественного музея начинается новый сезон проекта «Музыка сада». Он стартует в ближайшую субботу, 8 июня, в 18:30. Летним вечером с концертом выступит музыкальный коллектив OverDrive Blues Band.

Прозвучит джаз и блюз. Лидер группы Сергей Кузнецов играет на саксофоне, кларнете, губной гармонике и даже исполняет вокальные партии. Среди других музыкантов: Вячеслав Смирнов – гитара, Андрей Волкович – бас, Михаил Фадеичев – барабаны.

Проект «Музыка сада» оформился год назад, когда желающих посещать музыкальные прогулки по парку стало слишком много. В ближайший уикенд композиции можно будет услышать на всей территории Губернаторского сада, поэтому можно гулять или же занять место в партере.