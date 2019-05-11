Вячеслав Бутусов выступил в Костроме: как это было

Песни легендарной советской и российской рок-группы «Наутилус Помпилиус» исполнил в КВЦ «Губернский» Вячеслав Бутусов. Концерт состоялся 10 мая и был посвящен 35-летнему юбилею музыкального коллектива.

«Гуд бай, Америка», «Дыхание», «Крылья», «Тутанхамон», «Одинокая птица», «Титаник» и другие знаменитые музыкальные произведения публика встречала овациями.

– Это намного больше, чем просто музыка. В ней какая-то особая магия, задевающая самые тонкие струны моей души. Как не могла играть эти песни в 15 лет на гитаре без слез на глазах, так и не научилась их слушать вживую без аналогичной реакции, – пишет в Instagram Екатерина Чистякова.

Она и многие зрители, которые были на концерте, выкладывают в социальные сети видео.