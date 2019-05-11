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Вячеслав Бутусов выступил в Костроме: как это было

Песни легендарной советской и российской рок-группы «Наутилус Помпилиус» исполнил в КВЦ «Губернский» Вячеслав Бутусов. Концерт состоялся 10 мая и был посвящен 35-летнему юбилею музыкального коллектива.

«Гуд бай, Америка», «Дыхание», «Крылья», «Тутанхамон», «Одинокая птица», «Титаник» и другие знаменитые музыкальные произведения публика встречала овациями.

– Это намного больше, чем просто музыка. В ней какая-то особая магия, задевающая самые тонкие струны моей души. Как не могла играть эти песни в 15 лет на гитаре без слез на глазах, так и не научилась их слушать вживую без аналогичной реакции, – пишет в Instagram Екатерина Чистякова.

Она и многие зрители, которые были на концерте, выкладывают в социальные сети видео. 

Вячеслав Бутусов был в Костроме уже 9 мая. В своей группе во «ВКонтакте» артист написал, что выступит на сцене с Полиной Чиркиной. Девушка из Костромы стала победительницей конкурса «Синяя птица» в 2015 году. В финале с Вячеславом Бутусовым она исполнила песню «Прогулки по воде». Стиль получился необычным и завораживающим.

Группа «Наутилус Помпилиус» основана в начале 1980-х. С 1983 года песни для нее писал нетерпимый к любому конформизму поэт Илья Кормильцев – именно они до сих пор на слуху у миллионов поклонников коллектива. 

– Спасибо, Кострома! С вами было хорошо. Незабываемо. А значит мы остаёмся друг с другом навсегда, – такая запись появилась в группе Вячеслава Бутусова после концерта.

Фото: Дмитрий Строц и Полина Чиркина

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Автор: ysobolev
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