Вячеслав Бутусов выступил в Костроме: как это было
Песни легендарной советской и российской рок-группы «Наутилус Помпилиус» исполнил в КВЦ «Губернский» Вячеслав Бутусов. Концерт состоялся 10 мая и был посвящен 35-летнему юбилею музыкального коллектива.
«Гуд бай, Америка», «Дыхание», «Крылья», «Тутанхамон», «Одинокая птица», «Титаник» и другие знаменитые музыкальные произведения публика встречала овациями.
– Это намного больше, чем просто музыка. В ней какая-то особая магия, задевающая самые тонкие струны моей души. Как не могла играть эти песни в 15 лет на гитаре без слез на глазах, так и не научилась их слушать вживую без аналогичной реакции, – пишет в Instagram Екатерина Чистякова.
Она и многие зрители, которые были на концерте, выкладывают в социальные сети видео.
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Я мечтала сходить на его концерт с юности. У меня было много кассет с его песнями, почти все знаю наизусть. Это нереально крутой концерт. Полный зал и все поют👍 Атмосфера завораживала. Звук, свет и он - Вячеслав Бутусов! Офигенно🤩 Спасибо мужу за подарок на 8 марта. Не забудется никогда! #вячеславбутусов #наутилус #кострома
Вячеслав Бутусов был в Костроме уже 9 мая. В своей группе во «ВКонтакте» артист написал, что выступит на сцене с Полиной Чиркиной. Девушка из Костромы стала победительницей конкурса «Синяя птица» в 2015 году. В финале с Вячеславом Бутусовым она исполнила песню «Прогулки по воде». Стиль получился необычным и завораживающим.
Группа «Наутилус Помпилиус» основана в начале 1980-х. С 1983 года песни для нее писал нетерпимый к любому конформизму поэт Илья Кормильцев – именно они до сих пор на слуху у миллионов поклонников коллектива.
– Спасибо, Кострома! С вами было хорошо. Незабываемо. А значит мы остаёмся друг с другом навсегда, – такая запись появилась в группе Вячеслава Бутусова после концерта.
Фото: Дмитрий Строц и Полина Чиркина
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