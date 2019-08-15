Россияне смотрят и обсуждают свадьбу жителя Ивановской области

Никаких лимузинов. В интернете набирает популярность видео со свадьбы жителя Ивановской области. Мужчина из города Вичуги, работающий дальнобойщиком, решил отвезти свою невесту в ЗАГС на тягаче. В итоге на роспись прибыл украшенный по-праздничному многотонный кортеж.

Жених ехал в белой машине. Невеста – в синей. Самостоятельно девушка выбраться из кабины не смогла. Как она потом призналась РИА Новости, и без платья это сделать нелегко. Такая поездка стала неожиданностью. Говорит, узнала о задумке лишь за день до свадьбы. Отметим, пара знакома почти 8 лет.

Видео набрало больше 400 тысяч просмотров.

– Теперь ждем свадеб машинистов и летчиков... До танкистов, надеюсь, не дойдет, – комментирует Сергей Секретов.

– Прицеп с тещей по дороге отцепили... – не удержался от шутки Алексей Суворов.