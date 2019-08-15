18+

Россияне смотрят и обсуждают свадьбу жителя Ивановской области

Никаких лимузинов. В интернете набирает популярность видео со свадьбы жителя Ивановской области. Мужчина из города Вичуги, работающий дальнобойщиком, решил отвезти свою невесту в ЗАГС на тягаче. В итоге на роспись прибыл украшенный по-праздничному многотонный кортеж.

Жених ехал в белой машине. Невеста – в синей. Самостоятельно девушка выбраться из кабины не смогла. Как она потом призналась РИА Новости, и без платья это сделать нелегко. Такая поездка стала неожиданностью. Говорит, узнала о задумке лишь за день до свадьбы. Отметим, пара знакома почти 8 лет. 

Видео набрало больше 400 тысяч просмотров.

– Теперь ждем свадеб машинистов и летчиков... До танкистов, надеюсь, не дойдет, – комментирует Сергей Секретов. 

– Прицеп с тещей по дороге отцепили... – не удержался от шутки Алексей Суворов.

– Впервые вижу подобное. Молодцы, удивили. Совет, любовь и такой же креативности по жизни! – пишет пользователь Санчес Ла.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Instagram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: ysobolev
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты