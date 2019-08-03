Мэр Иванова открутил крышку бутылки ударом ногой
Мэр Иванова передал привет Джейсону Стэйтему. Владимир Шарыпов ударом ногой с разворотом открутил крышку бутылки. Таким образом градоначальник принял участие в популярном флешмобе #BottleCapChallenge. Видео глава города опубликовал в Instagram. Судя по кадрам, все происходит в рабочем кабинете.
Публикация Владимира Шарыпова набрала за вечер пятницы более 2000 лайков. Пользователи активно оставляют комментарии.
– Лучшее в ленте за сегодня, – впечатлилась Дарья Молокова
– Бахните так тем, кто улицу Фурманова никак не починит. Мы устали жить в ямах! – пишет в комментариях Сергей Данилов
– В президенты! Однозначно! – иронизирует Юрий Моралов.
– Если серьёзно, молодец. Ещё бы в личке сообщения о насущных проблемах просматривали и отвечали, вообще цены не было б, – отмечает подписчица Мария.
– Отличный пример для подражания большинству чиновников! – заключает пользователь Instagram, представляющийся Сан Санычем.
Челлендж стал интернет-трендом в середине этого лета. Сбивали крышку ногой известные бойцы UFC Макс Холлоуэй, Конор МакГрегор, актер Джейсон Стэйтем. Вскоре это начали повторять многие. Как правило, точный удар удается сделать далеко не с первого дубля.
Сейчас #BottleCapChallenge уже обрастает авангардными стилями исполнения. Например, выбивают пробку шампанского с помощью спорткара.
Кому Владимир Шарыпов передал эстафету – неизвестно.
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