Мэр Иванова открутил крышку бутылки ударом ногой

Мэр Иванова передал привет Джейсону Стэйтему. Владимир Шарыпов ударом ногой с разворотом открутил крышку бутылки. Таким образом градоначальник принял участие в популярном флешмобе #BottleCapChallenge. Видео глава города опубликовал в Instagram. Судя по кадрам, все происходит в рабочем кабинете. Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет @jasonstatham! #bottlecapchallenge Публикация от Шарыпов Владимир (@sharypov_vladimir) 2 Авг 2019 в 8:32 PDT

Публикация Владимира Шарыпова набрала за вечер пятницы более 2000 лайков. Пользователи активно оставляют комментарии. – Лучшее в ленте за сегодня, – впечатлилась Дарья Молокова – Бахните так тем, кто улицу Фурманова никак не починит. Мы устали жить в ямах! – пишет в комментариях Сергей Данилов – В президенты! Однозначно! – иронизирует Юрий Моралов. – Если серьёзно, молодец. Ещё бы в личке сообщения о насущных проблемах просматривали и отвечали, вообще цены не было б, – отмечает подписчица Мария. – Отличный пример для подражания большинству чиновников! – заключает пользователь Instagram, представляющийся Сан Санычем.

Челлендж стал интернет-трендом в середине этого лета. Сбивали крышку ногой известные бойцы UFC Макс Холлоуэй, Конор МакГрегор, актер Джейсон Стэйтем. Вскоре это начали повторять многие. Как правило, точный удар удается сделать далеко не с первого дубля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Holloway (@blessedmma) 28 Июн 2019 в 9:56 PDT

Сейчас #BottleCapChallenge уже обрастает авангардными стилями исполнения. Например, выбивают пробку шампанского с помощью спорткара. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iskander Utebayev (@bat.not.bad) 3 Июл 2019 в 4:11 PDT

Кому Владимир Шарыпов передал эстафету – неизвестно.