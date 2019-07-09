Дизайнер Артемий Лебедев сравнил костромских и арабских женщин

Артемий Лебедев вновь упомянул Кострому. На своей странице в Facebook известный дизайнер заговорил о том, что жизнь людей в разных странах мира не сильно различается. Подтвердить свои выводы автор решил на примере «костромской бабы»:

– Самое большое непонимание – между семьей в Костроме и семьей в Абу-Даби. Хотя разница между ними только в том, что костромская баба надевает платок перед входом в церковь, а абу-дабийская баба носит платок всегда, когда она не дома. Молоко в холодильнике, стиральный порошок в ванной, телевизор на стене и школьные уроки у детей у них абсолютно одинаковые.

Так Артемий Лебедев завершил свой пост, в котором рассуждал, что человек познает мир постепенно: «Сначала знакомишься с поездами, потом с самолетами, с аэропортами, с другими городами, с другими культурами, едой, климатом, одеждой. Постепенно начинаешь понимать, как мир работает, как он устроен, что нужно людям». Автор уверен, что чем больше открытий для себя делает человек, тем он становится толерантнее.

Подобные философско-бытовые публикации Лебедев делает каждый день – об СМС, устрицах, ширинке в мужских трусах, визе в США, экологических продуктах, фобиях, мате, поиске работы и не только. Все они довольно острые, зачастую сатирические и даже чрезвычайно откровенные.

Ранее Артемий Лебедев назвал Кострому лучшим городом России. Это случилось на интервью у Юрия Дудя в 2017 году. «Непонятно, как можно не влюбиться сразу», – в частности, так говорит он про город.

Фото: страница Артемия Лебедева в Facebook