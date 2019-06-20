Ярославцев можно узнать по тому, как они заканчивают поговорку про «жадину-говядину»

В российских социальных сетях разгорелся спор о том, как заканчивается поговорка про «жадину-говядину». Оказывается, пользователи из разных регионов страны привыкли к отличным друг от друга версиям. На фоне этого «Яндекс» подготовил статистическую карту.

Так, в Ярославле считают, что внутри «жадины-говядины» находится «шоколадина». Москвичи полагают, что там турецкий барабан. Почти вся остальная Россия привыкла слышать в концовке дразнилки фразу «соленый огурец».

Данные «Яндекс» опубликовал лишь в Telegram-канале, а основана информация на поисковых запросах.