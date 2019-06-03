Исследование: чей мобильный интернет в Ярославле быстрее

Скорость мобильного интернета разных операторов замерило в Ярославле информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Специалисты проводили тесты, передвигаясь по основным улицам города: в центре, Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах.

В сети четвертого поколения (LTE) лидером оказался «МегаФон». Средняя скорость – 63,3 Мбит/с. МТС и Tele2 поделили второе место – 21,9 Мбит/с. «Билайн» оказался последним – 20,4 Мбит/с.

В сети третьего поколения (3G) на первом месте МТС и Tele2 – 9,6 Мбит/с, затем следует «Билайн» – 8,4 Мбит/с. Замыкает рейтинг «МегаФон» – 7,1 Мбит/c.

Если говорить о городах Ярославской области, то в сети 4Gлидирует «Мегафон» – 29,9 Мбит/c, а в 3G– Tele2, показавший результат в 8,8 Мбит/с.

В статье агентства приводится вывод генерального директора ИАА TelecomDaily Дениса Кускова о том, что ярославский мобильные интернет – один из лучших по скорости в России. Каждый оператор, по мнению аналитика, имеет свои преимущества и недостатки перед конкурентами