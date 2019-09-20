В Костроме готовятся строить новый мост через Волгу

Дно Волги в Костроме начали изучать специалисты. Это необходимо, чтобы определить, где в будущем появится новый мост через реку, а также его стоимость.

Первичная геологоразведка представляет собой добычу грунта со дна реки на глубине до 60 метров. Он отправляется в лабораторию для точного анализа по около 20 параметрам.

«Это отправная точка строительства моста. Место определят на основании всех изысканий, которые должны быть проведены. Сейчас выполняется проект обоснования инвестиций, цель которого максимально точно определить стоимость строительства», – приводятся слова директора областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Кананина на сайте администрации региона.

Сейчас подразумеваются 3 потенциальных места строительства. Губернатор Сергей Ситников поставил задачу региональным властям максимально содействовать в проведении всех работ.