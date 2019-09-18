Стало известно, когда в Костроме дадут тепло

Уже с четверга, 19 сентября, горячими батареи станут в социальных учреждениях, а в жилых домах – на следующей неделе, с 23 сентября. Так решили в штабе, который занимается подготовкой Костромы к осени и зиме.

На этой неделе отопление включат в детских садах, школах, поликлиниках, больницах, а также везде, где круглосуточно пребывают люди. В жилой фонд отопление будет поступать постепенно. В городской администрации напоминают, что это сложный процесс, который требует слаженной работы всех организаций, предоставляющих коммунальные услуги.

Батареи в квартирах в самом начале отопительного сезона могут быть едва теплыми. Обычно в первые дни идет регулировка. В случае каких-либо вопросов, городские власти советуют звонить в Единую информационную службу ЖКХ: 39-04-04. Или напрямую в управляющие компании.