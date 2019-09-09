В Костроме высадят почти тысячу новых деревьев

Этой осенью в Костроме высадят около 900 молодых деревьев. Саженцы появятся в новых зеленых зонах города, а также вместо спиленных и погибших деревьев. Сейчас важно успеть до наступления заморозков.

Уже высажены 180 берез и кленов на Лазаревском проезде. До октября продолжаются работы на улицах Профсоюзной, Магистральной и Индустриальной.

Как сообщают в городской администрации, посадками занимается муниципальное учреждение «Чистый город». Туда могут обратиться жители, чтобы взять саженцы для озеленения территории около своих многоквартирных домов.

Таким образом, в Костроме появятся за этот год около 2800 новых деревьев. Большая часть посажена еще весной. В совокупности это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году.