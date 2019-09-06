На ярославских дорогах будет больше полос для машин
Мэр Ярославля Владимир Волков согласился сделать больше полос на дорогах города, чтобы увеличить их пропускную способность.
Добиваться этого будут с помощью нанесения новой разметки – существующие полосы сузят, из-за чего появится больше места для движения транспорта. Глава города предложил реализовать идею на самых загруженных дорогах.
Инициатива прозвучала на заседании рабочей группы по разработке программы социально-экономического развития Ярославля. Здесь же директор института инженеров строительства и транспорта Алексей Игнатьев подчеркнул необходимость установки шумоизоляционных щитов вдоль самых оживленных магистралей. Ими стали:
- Добрынинский путепровод, соединяющий «Пятерку» и Брагино
- ул. Промышленная
- ул. Громова
- ул. Автозаводская
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Фото: cian.ru
В их районе уровень шума превышает 55 децибел, что может негативно сказываться на здоровье и комфорте местных жителей.
– Давайте будем реалистами. Весь город сразу экранами мы не перекроем. Но такая программа нам необходима, — приводятся слова Владимира Волкова на сайте мэрии Ярославля.
«Собака.ru» рассказывала, что раньше звучали идеи вернуть на площадь Волкова трамвайные пути, которые были тут в прошлом веке, а также сделать в городе выделенные полосы для общественного транспорта.
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