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На ярославских дорогах будет больше полос для машин

Мэр Ярославля Владимир Волков согласился сделать больше полос на дорогах города, чтобы увеличить их пропускную способность.

Добиваться этого будут с помощью нанесения новой разметки – существующие полосы сузят, из-за чего появится больше места для движения транспорта. Глава города предложил реализовать идею на самых загруженных дорогах. 

Инициатива прозвучала на заседании рабочей группы по разработке программы социально-экономического развития Ярославля. Здесь же директор института инженеров строительства и транспорта Алексей Игнатьев подчеркнул необходимость установки шумоизоляционных щитов вдоль самых оживленных магистралей. Ими стали:

  • Добрынинский путепровод, соединяющий «Пятерку» и Брагино
  • ул. Промышленная
  • ул. Громова
  • ул. Автозаводская

  • Фото: cian.ru

В их районе уровень шума превышает 55 децибел, что может негативно сказываться на здоровье и комфорте местных жителей. 

– Давайте будем реалистами. Весь город сразу экранами мы не перекроем. Но такая программа нам необходима, — приводятся слова Владимира Волкова на сайте мэрии Ярославля.

«Собака.ru» рассказывала, что раньше звучали идеи вернуть на площадь Волкова трамвайные пути, которые были тут в прошлом веке, а также сделать в городе выделенные полосы для общественного транспорта.

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Автор: ysobolev
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