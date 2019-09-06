На ярославских дорогах будет больше полос для машин

Мэр Ярославля Владимир Волков согласился сделать больше полос на дорогах города, чтобы увеличить их пропускную способность.

Добиваться этого будут с помощью нанесения новой разметки – существующие полосы сузят, из-за чего появится больше места для движения транспорта. Глава города предложил реализовать идею на самых загруженных дорогах.

Инициатива прозвучала на заседании рабочей группы по разработке программы социально-экономического развития Ярославля. Здесь же директор института инженеров строительства и транспорта Алексей Игнатьев подчеркнул необходимость установки шумоизоляционных щитов вдоль самых оживленных магистралей. Ими стали: