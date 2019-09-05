Ярославское колесо обозрения оштрафовали за несоблюдение безопасности

Штраф в 330 тысяч рублей заплатит компания «Тироколор К», являющаяся владельцем колеса обозрения в Ярославле. Такой итог расследования инцидента, когда аттракцион неожиданно и резко завращался в обратном направлении.

– Установлены факты нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации аттракционов, установленных техническими регламентами, – сообщил начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. «Собака.ru» рассказывала, что 17 июля колесо остановилось и с большей скоростью начало вращаться назад. Скорость при этом заметно увеличилась. Люди испугались. Администрация аттракциона отметила, что причиной возникновения неисправности стали погодные условия, но при этом система безопасности «сработала безупречно».





Расследование происшествия длилось больше месяца.