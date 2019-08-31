Затонувший в Ярославле скандальный дебаркадер предлагают сделать достопримечательностью

– Дайвинг-туры. По двум затонувшим этажам раскидать для колорита штурвалы, сундуки и золотые дублоны. Как говорится, если на корабле нет сокровища, его надо туда положить. Подводные квесты. На части, оставшейся над водой, конечно, сделать бар – естественно, уникальный и единственный в России бар на затонувшем объекте.Ну, сувенирка, майки-магниты-тарелочки – само собой, – пишет Ян Левин на своей странице в Facebook.

«Собака.ru» рассказывала, что дебаркадер затонул в минувшие выходные – в ходе транспортировки получил пробоину. Скандальным он стал, когда прошлой осенью его планировали установить в качестве ресторанного комплекса на Волжской набережной. Однако внешний вид замка вызвал многочисленные возмущения, поэтому объект отправили на противоположный берег.