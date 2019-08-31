В центре Костромы установили подземные мусорные контейнеры
Шесть новых контейнеров для сбора мусора появились в Костроме. Все они заглубленного типа и в несколько раз вместительнее, нежели обычные. Если жителям такие объекты понравятся, то их количество в городе увеличат.
-
Фото: Администрация Костромы
Контейнеры находятся и уже функционируют на улицах Ленина, Симановского, Пятницкой, Островского, Свердлова и Шагова. Предполагается, что срок службы их составит не менее 10 лет.
– Мусор из новых контейнеров не разлетается и не рассыпается при выгрузке. Закрытая крышка и арочное окошко предотвращают доступ бродячим собакам, крысам и птицам, – сообщают в городской администрации.
Принцип выгрузки мусора из контейнеров существенно отличается от обычного. Выглядит он примерно так.
Возле новых объектов вскоре появится видеонаблюдение, чтобы жители не оставляли рядом строительный мусор.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.