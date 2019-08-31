В центре Костромы установили подземные мусорные контейнеры

Шесть новых контейнеров для сбора мусора появились в Костроме. Все они заглубленного типа и в несколько раз вместительнее, нежели обычные. Если жителям такие объекты понравятся, то их количество в городе увеличат.

Контейнеры находятся и уже функционируют на улицах Ленина, Симановского, Пятницкой, Островского, Свердлова и Шагова. Предполагается, что срок службы их составит не менее 10 лет.

– Мусор из новых контейнеров не разлетается и не рассыпается при выгрузке. Закрытая крышка и арочное окошко предотвращают доступ бродячим собакам, крысам и птицам, – сообщают в городской администрации.

Принцип выгрузки мусора из контейнеров существенно отличается от обычного. Выглядит он примерно так.