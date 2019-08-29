В Костроме предлагают бороться с граффити, используя смартфон

Городские власти Костромы предлагают жителям сообщать о граффити, которые портят фасады зданий, с помощью мобильного приложения «Мой дом». В его интерфейсе появилась соответствующая опция.

Когда жалоба будет отправлена, фотографии окажутся у служб, которые должны следить за внешним видом зданий. Например, на проблему будет обязана отреагировать управляющая компания. Иначе штраф – с юридического лица до полумиллиона рублей.

С начала года представители Администрации Костромы составили 74 протокола за непринятие мер по удалению подобных надписей. С поличным попались лишь 3 «уличных художника».