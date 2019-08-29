В Костроме предлагают бороться с граффити, используя смартфон
Городские власти Костромы предлагают жителям сообщать о граффити, которые портят фасады зданий, с помощью мобильного приложения «Мой дом». В его интерфейсе появилась соответствующая опция.
Когда жалоба будет отправлена, фотографии окажутся у служб, которые должны следить за внешним видом зданий. Например, на проблему будет обязана отреагировать управляющая компания. Иначе штраф – с юридического лица до полумиллиона рублей.
С начала года представители Администрации Костромы составили 74 протокола за непринятие мер по удалению подобных надписей. С поличным попались лишь 3 «уличных художника».
Приложение «Мой дом» – социальный проект, который реализуется при поддержке костромской администрации. Позволяет жителям взаимодействовать с органами ЖКХ и получать информацию от городских служб.
Отметим, ранее «Собака.ru» рассказывала, что в Костроме появилась карта самых интересных граффити – они существенно отличаются по художественному уровню от того, против чего выступают власти. А недавно в Ярославле стихами Бродского эффектно расписали арку в центре города.
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