В Ярославле вырастут цены на проезд

Уже этой осенью или предстоящей зимой вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля. Об этом попросили мэрию сами перевозчики. Городские власти с аргументами согласились.

Фото: Мэрия Ярославля

Требование предпринимателей – установить экономически обоснованный тариф на проезд и снизить дисконт при пользовании проездным до 25%. – Тогда бы у нас появилась возможность чаще обновлять подвижной состав, производить ремонт и в целом сделать наши транспортные услуги более качественными, – приводятся слова перевозчика Андрея Воронина на сайте мэрии. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский не стал возражать. – Из-за инфляции, роста НДС, существенного подорожания топлива, электроэнергии и других экономически обоснованных факторов, вопрос пересмотра стоимости проезда необходимо рассматривать, – ответил чиновник, дав понять, что к такому решению нужно подходить осторожно.

Фото: Мэрия Ярославля

Цены на проезд в Ярославле не менялись два года. Максимум они могут вырасти до 28,6 рублей в автобусах и до 31,2 рубля в трамваях и троллейбусах. Такую планку установил департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, изучив затраты предпринимателей.