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В Костромской области захоронили Владимира Ленина

Все идет не по плану. В городе Мантурове, который находится в 260 километрах от Костромы, похоронили вождя мирового пролетариата. Обветшалый памятник Владимиру Ленину, расположенный на частной территории, показался лишним ее владельцам. В итоге монумент снесли и закопали. 

Был ли этот поступок художественной иронией – неизвестно. Ведь призывы захоронить тело Ленина, выставленное в мавзолее, звучат давно. Издание Kostroma.Today предполагает, что «похороны» – способ просто сэкономить на ремонте фигуры основателя СССР. 

  • В такой позе стоял Владимир Ленин в Мантурове

Случившееся шокировало депутата Костромской областной Думы от КПРФ Вячеслава Головникова. 

– Обещаем, что не оставим это не поддающееся осознанию действо, без внимания!!! Добьемся происходящему беспределу – адекватного и бескомпромиссно – жёсткого ответа!!! – эмоционально заявил политик на своей странице в Facebook.

В комментариях к записи даже призывают возбудить уголовное дело. 

  • Место, где закопан памятник. Фото: Вячеслав Головников

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Автор: ysobolev
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