В Костромской области захоронили Владимира Ленина

Все идет не по плану. В городе Мантурове, который находится в 260 километрах от Костромы, похоронили вождя мирового пролетариата. Обветшалый памятник Владимиру Ленину, расположенный на частной территории, показался лишним ее владельцам. В итоге монумент снесли и закопали.

Был ли этот поступок художественной иронией – неизвестно. Ведь призывы захоронить тело Ленина, выставленное в мавзолее, звучат давно. Издание Kostroma.Today предполагает, что «похороны» – способ просто сэкономить на ремонте фигуры основателя СССР.