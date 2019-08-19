В Костромской области захоронили Владимира Ленина
Все идет не по плану. В городе Мантурове, который находится в 260 километрах от Костромы, похоронили вождя мирового пролетариата. Обветшалый памятник Владимиру Ленину, расположенный на частной территории, показался лишним ее владельцам. В итоге монумент снесли и закопали.
Был ли этот поступок художественной иронией – неизвестно. Ведь призывы захоронить тело Ленина, выставленное в мавзолее, звучат давно. Издание Kostroma.Today предполагает, что «похороны» – способ просто сэкономить на ремонте фигуры основателя СССР.
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В такой позе стоял Владимир Ленин в Мантурове
Случившееся шокировало депутата Костромской областной Думы от КПРФ Вячеслава Головникова.
– Обещаем, что не оставим это не поддающееся осознанию действо, без внимания!!! Добьемся происходящему беспределу – адекватного и бескомпромиссно – жёсткого ответа!!! – эмоционально заявил политик на своей странице в Facebook.
В комментариях к записи даже призывают возбудить уголовное дело.
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Место, где закопан памятник. Фото: Вячеслав Головников
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