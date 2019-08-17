Сегодня – «Пир на Волге»: мэр Ярославля уже приготовил самый лучший бургер

Бургеры, стейки, хот-доги и не только. В Ярославле сегодня проходит городской пикник «Пир на Волге». Десятки кафе, баров и ресторанов в своих корнерах представляют всевозможные блюда – от мясных до десертов. В основном это уличная еда, приготовленная на открытом огне.

В рамках фестиваля организованы развлекательные и интерактивные площадки. Проходят кулинарные мастер-классы и баттлы. Так, мэр Ярославля со своей командой, согласно оценке жюри, приготовил самый лучший бургер. Глава города назвал его «небоскребом».

Позже к кулинарному состязанию присоединились игроки «Локомотива» – Даниил Апальков и капитан команды Стаффан Кронвалл. Было заметно, что шведский защитник взял инициативу в кулинарном процессе на себя.

Кроме того, уже состоялся Rock-n-mob– около сотни музыкантов одновременно исполнили хиты знаменитых групп – Rammstein, Queen, Rammstein, Foo Fighters, Roxette, The Оffspring и «Кино». Импровизированный концерт собрал немало зрителей.

Музыка весь день будет раздаваться и с большой сцены, установленной в начале Стрелки. С 20:00 начнет выступление группа «Волков Бэнд», состоящая преимущественно из артистов Волковского театра, где, как недавно рассказывала «Собака.ru», накануне появился новый художественный руководитель.

Отметим, что цены на угощения – сдержанные. Формат мероприятия в лучшую сторону отличается от привычных городских гуляний. Количество гостей «Пира на Волге» исчисляется тысячами. Свой стенд на фестивале представила и «Собака.ru». Он посвящен ресторанной премии, которую журнал проведет в Ярославле в ноябре. Все желающие могут сфотографироваться и принять участие в розыгрыше двух билетов на церемонию.