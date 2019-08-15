В Костроме выбирают самый красивый двор

Жители 43 домов в Костроме соревнуются за статус обладателей самого красивого двора. Ежегодный конкурс проводит городская администрация – в этот раз он стал 5 по счету.

Фото: Администрация Костромы

Конкурсанты разделены по 5 номинациям в зависимости от жилищных условий. Так, сегодня представители городской власти осмотрели Пантусовский проезд. Он заявлен в категории «Лучшая улица частного сектора». Здесь люди сами позаботились о возведении моста через ручей и установке детской площадки. Посадили цветы и следят за чистотой в округе. Все это увеличивает шансы получить максимальный балл. Комиссия также обращает внимание на отсутствие ветхих построек и состояние заборов.

Фото: Администрация Костромы

Дебютируют в этом конкурсе только 13 участников. Остальные – борются за победу из года в год. Оценить все работы комиссия планирует до конца этой недели. Уже прогулялись по 22 дворам.