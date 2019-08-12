Актриса Елена Панова станет гостем ярославского «Пира на Волге»

Можно съесть ход-дог, а можно и пожениться. Меньше недели остается до одного из главных городских событий лета – фестиваля «Пир на Волге». На ярославской Стрелке 17 августа откроются более 120 гастрономических и развлекательных площадок.

– Елена с удовольствием приняла приглашение приехать на Городской пикник, ведь для нее это уже не первый приезд в Ярославскую область. Не так давно Переславль-Залесский, Тутаев, Гаврилов-Ям и Ярославль на протяжении нескольких месяцев служили площадками для съемок сериала «Мама Лора», – сообщают организаторы.

В этом году гостем фестиваля станет популярная актриса Елена Панова. Она известна по фильмам «Дурак», «Завод», «Метро», «Бой с тенью», а также многочисленным ролям в сериалах. Всего за плечами более полусотни работ.

Уличная еда и местные продукты – то, что смогут попробовать гости на протяжении всего дня в многочисленных корнерах и фудтраках. Еду представят рестораны и фуд-проекты разных городов страны, в том числе Ярославля, Вологды, а также Москвы. На Стрелке состоятся кулинарные баттлы и чемпионат по грилю. Пройдут лекторий «Пивной сомелье», презентация нового сорта пива «Ярославцы все красавцы», заработает тематическая студия от Ассоциации кулинаров Ярославской области. Всюду появятся открытые жаровни, воки и мангалы.

Приглашать известных телеведущих и артистов – традиция для этого фестиваля. В прошлом году, например, приезжал Андрей Малахов.

Каждый год «Пир на Волге» посещают десятки тысяч человек. Внимание привлекает не только гастрономическая программа, но и музыкальная. Так, в рамках фестиваля состоится Rock-n-Mob – более 200 музыкантов одновременно исполнят мировые хиты – песни Queen, Rammstein, Foo Fighters, Roxette, The Оffspring и «Кино». С самого утра на сцене будут выступать ярославские группы, среди которых «Волков Бэнд».

На Стрелке расположатся спортивные зоны и места для интерактивного отдыха детей. А несколько пар даже сыграют свадьбу.