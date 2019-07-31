18+

У новостроек в Иванове обяжут делать в три раза больше парковок

Городские власти намерены потребовать от строительных компаний создавать в три раза больше парковочных мест около возводимых домов. Такое решение ивановская администрация озвучила крупным предпринимателям, которые занимаются строительством в регионе, в ходе обсуждения изменений в генеральный план города.

  • Фото: ИА «Zebra-Медиа»

– Естественно, застройщики восприняли эти нововведения негативно, просили оставить существующие требования. Однако мы видим, что парковочных мест недостаточно, –приводятся слова начальника управления архитектуры и градостроительства Юлии Косоруковой на сайте Администрации Иванова. 

При этом желательно, чтобы парковки размещались за пределами участка жилого дома, чтобы разгрузить от автомобилей двор, детские площадки и газоны.

Парковочные места должны располагаться не дальше 400 метров от дома. Предполагается, что они могут быть организованы, например, на муниципальной земле через получение разрешения управляющей компанией или жителями на ее использование.

  • Фото: сайт группы предприятий «Квартал»

Отметим, по итогам предыдущих обсуждений изменений в генплан застройщикам разрешили учитывать уже существующие парковки при строительстве, но следует обосновать, что их будет достаточно всем. 

Теперь все спорные вопросы разрешит рабочая группа – в нее войдут сотрудники мэрии, представители застройщиков и банковской сферы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Instagram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: ysobolev
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты