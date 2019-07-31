У новостроек в Иванове обяжут делать в три раза больше парковок
Городские власти намерены потребовать от строительных компаний создавать в три раза больше парковочных мест около возводимых домов. Такое решение ивановская администрация озвучила крупным предпринимателям, которые занимаются строительством в регионе, в ходе обсуждения изменений в генеральный план города.
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Фото: ИА «Zebra-Медиа»
– Естественно, застройщики восприняли эти нововведения негативно, просили оставить существующие требования. Однако мы видим, что парковочных мест недостаточно, –приводятся слова начальника управления архитектуры и градостроительства Юлии Косоруковой на сайте Администрации Иванова.
При этом желательно, чтобы парковки размещались за пределами участка жилого дома, чтобы разгрузить от автомобилей двор, детские площадки и газоны.
Парковочные места должны располагаться не дальше 400 метров от дома. Предполагается, что они могут быть организованы, например, на муниципальной земле через получение разрешения управляющей компанией или жителями на ее использование.
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Фото: сайт группы предприятий «Квартал»
Отметим, по итогам предыдущих обсуждений изменений в генплан застройщикам разрешили учитывать уже существующие парковки при строительстве, но следует обосновать, что их будет достаточно всем.
Теперь все спорные вопросы разрешит рабочая группа – в нее войдут сотрудники мэрии, представители застройщиков и банковской сферы.
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