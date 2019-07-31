У новостроек в Иванове обяжут делать в три раза больше парковок

Городские власти намерены потребовать от строительных компаний создавать в три раза больше парковочных мест около возводимых домов. Такое решение ивановская администрация озвучила крупным предпринимателям, которые занимаются строительством в регионе, в ходе обсуждения изменений в генеральный план города.

– Естественно, застройщики восприняли эти нововведения негативно, просили оставить существующие требования. Однако мы видим, что парковочных мест недостаточно, –приводятся слова начальника управления архитектуры и градостроительства Юлии Косоруковой на сайте Администрации Иванова.

При этом желательно, чтобы парковки размещались за пределами участка жилого дома, чтобы разгрузить от автомобилей двор, детские площадки и газоны.

Парковочные места должны располагаться не дальше 400 метров от дома. Предполагается, что они могут быть организованы, например, на муниципальной земле через получение разрешения управляющей компанией или жителями на ее использование.