В Костроме «серых экскурсоводов» оставят без работы

Каждый участник встречи, в том числе занимающийся вопросами туризма в костромской администрации Михаил Ершов, высказался за то, чтобы создать профессиональное сообщество экскурсоводов. Это позволит устранить большое количество неквалифицированных проводников. Кроме того, на маршруте «Золотое кольцо» может быть введена региональная аккредитация гидов.

«Золотое кольцо России» – туристический маршрут, появившийся в 1967 году, благодаря публикации советского журналиста Юрия Бычкова, который объехал несколько древних городов и написал о них очерк. В «Золотое кольцо» входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году к ним присоединился Углич.