Ярославль назвали одним из самых европейских городов России
Неожиданно обошлось без Москвы. Список самых европейских городов России замкнул Ярославль. Такой рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе опроса пользователей в интернете. Вопрос звучал просто: «Где у нас в стране можно почувствовать себя как в Европе?».
С большим отрывом в рейтинге лидируют Калининград и Санкт-Петербург. За первый проголосовали 37% респондентов. За второй – 27%. Далее следуют Сочи, Казань, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ялта, Выборг, Светлогорск и в самом конце – Ярославль.
«Собака.ru» рассказывала, что недавно Ярославль был признан одним из самых музейных в стране, подходящим не только для летних, но и литературных путешествий.
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