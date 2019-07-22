«Волков–плаза» в Ярославле введен в эксплуатацию

Здание, долгие годы стоявшее недостроенным на площади Волкова в Ярославле, получило акт о вводе в эксплуатацию. Строительные работы здесь завершены. Идет отделка помещений.

Возводить торгово-развлекательный центр начали в 2010 году. После – возник скандал. Градозащитники требовали прекратить стройку. По их мнению, объекту с таким броским внешним видом не место в историческом центре Ярославля. В 2014 году Министерство культуры приостановило строительство. Однако спустя три года отчиталось, что не выявило нарушений. В 2018 году работы продолжились.

Известно, что на втором этаже здания появится ресторан с видом на Власьевский сад. По сообщению «Московского комсомольца», в интернете имеются предложения об аренде помещений в здании – 1500-2000 за квадратный метр.