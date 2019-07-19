Ярославль вошел в ТОП-10 городов для летних путешествий

Интернет-пользователи решали сами, где бы им хотелось отдохнуть. Аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг из 10 городов, наиболее востребованных у россиян для летнего отдыха в выходные. Ярославль замкнул ТОП-10, а первые места в списке заняли Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

«Собака.ru» рассказывала, что в августовскую субботу в Ярославле пройдет гастрономический фестиваль «Пир на Волге» . Снимать известную программу «Непутевые заметки» туда приедет Дмитрий Крылов, а Михаил Ширвиндт – видеоблог «Съедобное-несъедобное».

Кроме того, недавно Ярославль попадал и в другие рейтинги. Например, в топ городов для литературных путешествий – туристам нравится бывать в усадьбе классика отечественной литературы Николая Некрасова.

Ярославль признавался одним из самых «музейных» в России, опередив Казань, Екатеринбург и даже Севастополь.

Сюда же рекомендовал приехать и популярный интернет-журналист Илья Варламов, говоря о том, что Ярославль для москвичей «под боком» и тут есть, что посмотреть отдыхающим и улучшить местным властям.