Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов посетят гастрономический фестиваль в Ярославле

Ярославский фестиваль «Пир на Волге» посетят известные телеведущие Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов. Гастрономический праздник, который ежегодно посещают десятки тысяч человек, пройдет на Стрелке 17 августа.

Оба ведущих будут заняты здесь съемками. Ширвиндт – своего видеоблога «Съедобное-несъедобное», а Крылов – знаменитой телепрограммы «Непутевые заметки». Как сообщают организаторы, гости фестивали смогут стать участниками выпусков.

Михаил Ширвиндт долгое время вел на Первом канале и НТВ дог-шоу, а также познавательную программу «Хочу знать». Позже разочаровался в российском телевидении. «Непутевые заметки» Дмитрия Крылова выходят до сих пор.

В основном «Пир на Волге» посвящен гастрономической тематике – на Стрелке развернутся десятки корнеров с уличной и местной едой. Пройдут кулинарные мастер-классы, лекции, баттлы и чемпионат по грилю.