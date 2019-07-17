Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов посетят гастрономический фестиваль в Ярославле
Ярославский фестиваль «Пир на Волге» посетят известные телеведущие Михаил Ширвиндт и Дмитрий Крылов. Гастрономический праздник, который ежегодно посещают десятки тысяч человек, пройдет на Стрелке 17 августа.
Оба ведущих будут заняты здесь съемками. Ширвиндт – своего видеоблога «Съедобное-несъедобное», а Крылов – знаменитой телепрограммы «Непутевые заметки». Как сообщают организаторы, гости фестивали смогут стать участниками выпусков.
Михаил Ширвиндт долгое время вел на Первом канале и НТВ дог-шоу, а также познавательную программу «Хочу знать». Позже разочаровался в российском телевидении. «Непутевые заметки» Дмитрия Крылова выходят до сих пор.
В основном «Пир на Волге» посвящен гастрономической тематике – на Стрелке развернутся десятки корнеров с уличной и местной едой. Пройдут кулинарные мастер-классы, лекции, баттлы и чемпионат по грилю.
Однако акцент делается и на развлекательную часть. Так, например, на сцене фестиваля среди прочих музыкальных коллективов выступит «Волков Бэнд». Состоится и флешмоб Rock-n-Mob – более 200 музыкантов исполнят вместе композиции Queen, Rammstein, «Кино» и других рок-групп. Будет организован мастер-класс по мультипликации для детей, пройдут фестивали воздушных змеев и уличного кино. Кроме того, на «Пире» одновременно поженятся пять пар.
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