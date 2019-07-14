В Костроме продают самый большой стул в России

К столу его вряд ли поставишь, а вот на второй этаж жилого дома по нему забраться получится. На сайте бесплатных объявлений Avito выставлен на продажу самый большой металлический стул в России – такой официальный статус он получил в 2017 году.

Высота арт-объекта – 5 метров 30 сантиметров. По словам автора проекта, он может использоваться как сцена для уличных музыкантов. Стул легко собирает удивленные взгляды прохожих. О цене не говорится. Однако, еще давно сообщалось, что будущему владельцу он обойдется в сумму от 600 тысяч рублей – это уже не первая попытка продажи.

Стул появился в Костроме в позапрошлом году около одного из баров. Однако позже власти сочли его неуместным в городском пространстве.

Фото: Ольга Дмитриева