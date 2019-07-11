В Ярославле запретили шуметь в определенные часы

Теперь в Ярославле нельзя шуметь с 22 часов до 6 утра. Так решили депутаты муниципалитета. Ранее «время тишины» в городе тоже существовало, но с 23 часов до 7 утра.

С позднего вечера нельзя громко слушать музыку, смотреть телевизор, делать ремонт, играть на музыкальных инструментах, петь и в целом препятствовать спокойствию окружающих людей. Однако запреты не распространяются на культурные мероприятия. Например, на «Ночь музеев».

Кроме того, рамки дозволенного расширяются в летние месяцы. Обычно можно шуметь до 22 часов, а с 1 июня по 31 августа – до 23 часов. Если позже соседи ведут себя далеко не тихо, то стоит вызвать полицию.

Напомним, ранее «Собака.ru» рассказывала, что в Ярославской области хотят ввести запрет на шум и в дневное время.

Фото: Александр Давидик