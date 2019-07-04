Эксперты согласны, что Добрынинский мост в Ярославле нужно закрыть

В Ярославле частично перекрыли Добрынинский мост, соединяющий Брагино и Ленинский районы. Это связано с провалом деформационного шва на аварийных опорах. Решение принял мэр Владимир Волков на срочном совещании. Опасное место сегодня осмотрели эксперты научно-исследовательского института.

– Безусловно, радует тот факт, что городские власти оперативно отреагировали и закрыли движение на аварийном участке. В таком виде эксплуатировать объект, конечно же, нельзя, – приводятся слова на сайте мэрии города специалиста научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений Петра Григориадиса.

Сейчас с моста нельзя съехать на улицу Добрынина – только на Автозаводскую. С нее же можно и попасть на мост. Городские власти утвердили новую схему движения.

Отметим, на 2019-2020 годы уже запланирована полная реконструкция сооружения. Она будет стоить более 1 миллиарда рублей.

Фото: Мэрия Ярославля