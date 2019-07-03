В Костроме переходы около школ делают безопаснее

Ограждения, искусственные неровности и светофоры, постоянно мигающие желтым. Все это устанавливают на пешеходных переходах в Костроме, которые находятся около образовательных учреждений.

Рабочие выйдут на улицы Беленогова, Бульварную, Заволжскую, Свердлова, Речной проспект, Студенческий проезд, а также отправятся в поселок Новый. Везде нанесут и дорожную термопластиковую разметку. Оренбургский подрядчик должен справиться до октября.

Благоустройство проводится в рамках проекта «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». На его реализацию по всей стране планируется потратить более 32 миллиардов рублей. Предполагается, что эти обновления помогут сократить в России смертность в результате ДТП к 2020 году на 28,8%, если отталкиваться от показателей 2012-го.