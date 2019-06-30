Стало известно, в каких квартирах живут костромичи

Весь жилой фонд Костромской области уместится в 2,5 тысячи футбольных полей. В Костромастате подсчитали, что в регионе более 346 тысяч квартир. Такие данные приведены на конец 2018 года – это на 1% больше, чем в предыдущем.

Жители области предпочитают двухкомнатные квартиры – они у 42% людей. Примерно одинаковое количество однокомнатных и трехкомнатных – у 25% и 28% населения соответственно. Средний размер одной квартиры – 50,6 квадратных метров.

Примечательно, что 40% жилья расположено в деревянных домах. Чуть меньше в кирпичных – 36%, а в панельных – 18%. С другой стороны, это делает логичным другой пункт статистики – только 48% жилищного фонда имеет одновременно все привычные коммунальные блага: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, а также газ.

Больше всего квартир в Костроме – 58%. В остальных городских местностях региона – 11%. На одного жителя области приходится 27,9 квадратных метров жилья.

Напомним, «Собака.ru» рассказывала о квартире в Костроме, которая заняла 7 место в рейтинге самых дорогих в Центральном Федеральном округе. Сейчас она до сих пор продается на одном из интернет-сервисов за 23 миллиона рублей.

Фото: Анатолий Войнов