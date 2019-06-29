В Ярославле рассказали, как нужно содержать остановки

Улучшить состояние остановок. Такую цель поставили перед собой собравшиеся в мэрии бизнесмены и чиновники. Согласно установленному стандарту, остановочные пункты должны убирать два раза в день, вывешивать расписание движения транспорта и его маршруты. Есть также требования к наличию урн и освещения.

Как можно легко заметить, примеры соблюдения всех этих правил встречаются в городе довольно редко.

– Все эти и некоторые другие требования обозначены в договорах, и все они должны строжайшим образом исполняться. Остановки – это лицо города, и на них должен быть порядок, – приводятся на сайте мэрии слова советник главы Ярославля по вопросам торговли, рекламы и туризма Сергея Бакшина.

Предпринимателей, которые плохо содержат остановки, намерены штрафовать. Проверки будут проходить регулярно.

Фото: Мэрия Ярославля