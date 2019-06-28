В Иванове взорвут промышленное сооружение

В субботу, 29 июня, в Иванове контролируемым взрывом уничтожат постройку на ТЭЦ-3 – градирню. Сооружение высотой 55 метров представляет собой бетонную «трубу», которое необходимо для охлаждения воды. Сейчас она не используется.

Для уничтожения потребуется около 400 зарядов. Градирню окружили ограждениями – они будут препятствовать воздушной волне и разлету камней, сообщает городская администрация. Взрывные работы согласованы с Ростехнадзором.

Взрыв раздастся в первую половину дня – в период с 10:00 до 14:00. Отметим, недалеко от объекта – вдоль шоссе Энергетиков – находятся жилые дома. Людей предупредят громкими сигналами. Если жители услышат один гудок, значит взрыв скоро состоится. Два – означают, что все случится вот-вот, это полная боевая готовность. Три сигнала – отмена подрыва.

Жителей просят парковать машины как можно дальше от ТЭЦ-3 и не приближаться к месту предполагаемого взрыва. А также проконтролировать, где гуляют дети.

Добавим, что в районе будут дежурить медики, полицейские и аварийные службы.