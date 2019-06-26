В Ярославском транспорте можно будет оплатить проезд банковской картой

Мелочь останется в прошлом. Устройствами для оплаты проезда банковской картой начнут оснащать общественный транспорт Ярославской области уже с 1 июля.

Фото: Мэрия Ярославля

Причина тому – федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники», под действие которого теперь попадают российские компании, занимающиеся перевозкой людей. Это касается и частных перевозчиков, то есть маршруток, и муниципального транспорта. Вопрос сегодня обсуждали в Правительстве Ярославской области.

Для автоматизированной оплаты в автобусах, трамваях и троллейбусах установят онлайн-кассы. Они будут выдавать чек и оперативно отправлять данные в налоговую службу. Получат чек и те, кто заплатит за проезд наличными.

Новость сегодня стала одной из самых обсуждаемых среди жителей региона. Вот лишь некоторые их реплики с городского форума «Ярпортал»:

– В Нижнем [судя по всему, Новгороде – примечание редакции] в каждой маршрутке стоит терминал. И висит объявление, мол если терминал не работает – звоните по такому-то телефону. – пишет пользователь под ником Зайчиха на городском форуме.

Фото: ИА «Нижний Сейчас»

– Важно еще, чтобы работало с NFC/Apple Pay/Samsung Pay, чтобы можно было оплачивать со смартфона. Тогда, наконец, полный хайтек наступит, – отмечает пользователь Red XIII.

У перевозчиков есть ровно год – до 1 июля 2020 года, – чтобы оснастить салоны необходимой техникой. Пока за ее отсутствие их штрафовать не будут.

Напомним, ранее «Собака.ru» рассказывала, что проезд в троллейбусах Иванова можно оплатить с помощью смартфона – для этого необходимо считать QR-код. А еще одно недавнее новшество в Ярославле – планы сделать выделенные полосы для общественного транспорта на некоторых проспектах.