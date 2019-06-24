В Ярославле сделают выделенные полосы для общественного транспорта

В Ярославле появятся выделенные для общественного транспорта. Уже известно, где их могут организовать – на Московском проспекте, проспектах Авиаторов и Октября. О нововведении рассказал глава управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Отметим, что выделенные полосы – мировая урбанистическая практика. Они позволяют ускорить движения автобусов и троллейбусов, которые вмещают в себя существенно больше пассажиров, нежели легковые автомобили. Обилие на дорогах последних – и является причиной пробок. Если общественный транспорт получит приоритет, то это заметно изменит систему организации дорожного движения.

В Москве выделенные полосы начали внедряться в начале 2010-х. Это позволило в итоге увеличить скорость движения троллейбусов, трамваев и автобусов на 15-30%. Уже в 2014 году общественный траспорт столицы смог перевезти на треть больше пассажиров.

– Когда на автобусе будет добираться быстрее, чем на машине, многие пересядут на общественный транспорт. Сколько человек едет в одной машине? Один. А в маршрутке, которая не на много больше по размеру автомобиля – 12, – так в своем блоге пишет журналист и урбанист Илья Варламов.

Минусом выделенных полос, по мнению Варламова, является уменьшение пропускной способности городских магистралей. Учитывая постоянную загрузку Московского проспекта, Авиаторов и Октября в Ярославле, вопрос явно требует детальной проработки.