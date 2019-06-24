В Ярославле назвали 5 худших управляющих компаний

Сегодня на общегородской планерке в мэрии Ярославля назвали пять худших управляющих компаний. Антирейтинг озвучила директор департамента городского хозяйства Наталья Шетнева, отметив, что оценка этих организаций «между тройкой и двойкой».

В ТОП-5 самых плохо работающих попали: управляющая компания Ленинского района, «Жилстандарт», «Эксперт», управляющая компания города Ярославля, МУП «Управляющая дирекция».

На эти организации наиболее часто жалуются жители. Например, в Ленинском районе Ярославля горожане неоднократно говори о плохой уборке мусора во дворах.

Кадр из репортажа «Первого Ярославского»