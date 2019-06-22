Памятники героям фильмов могут появиться в Костроме

Несколько новых скульптур могут появиться на улицах Костромы. Все они посвящены фильмам, которые снимались в городе. Макеты уже представлены – в данный момент они экспонируются в стенах Костромской Думы.

Памятниками окажутся главные герои фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» – Юлий Карандышев и Лариса Огудалова. Эти роли в 1984 году сыграли Андрей Мягков и Лариса Гузеева. Целая площадка отдыха будет посвящена героям фильма 1968 года «Снегурочка». Также в планах увековечить персонажей кинолент «Очи черные» и «Сибирский цирюльник».

Авторы проекта – студенты местной костромской сельскохозяйственной академии, которым помогали педагоги и выпускники. Всю предварительную работу провели на средства гранта в 1 миллион рублей – проект «Кострома кинематографическая» стал лауреатом в конкурсе молодежных инициатив.

Однако на установку средств нет. Совместно с властями города авторы хотят найти финансовую поддержку у бизнеса. Кроме того, готовы отказаться от исполнения образов в бронзе, выбрав для экономии композитные материалы.

Фото: Дума Костромы