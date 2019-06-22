Оплачивать проезд в ивановских троллейбусах со смартфона будет дешевле

Так, в приложении TRANSPORT можно выбрать четыре опции. Первый пакет позволяет за 51 рубль всегда каждую четвертую поездку совершать бесплатно. За 50 рублей можно получить день бесплатных поездок, за 353 рубля – неделю, а за 900 – месяц.

– Раньше выгодные тарифы были доступны лишь владельцам электронной транспортной карты. Ее можно приобрести в кассах коммунальных платежей, что не всегда удобно, – так прокомментировал нововведение заместитель директора МУП «ИПТ» Андрей Дашин

Напомним, «Собака.ru» рассказывала в начале апреля, что в Иванове заработала безналичная система оплаты в троллейбусах. Сейчас поездка в Иванове стоит 20 рублей. После того, как устройство считает QR-код, спишутся деньги с личного счета.

Ранее специальные тарифы были свойственны лишь «Транспортной карте».