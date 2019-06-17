В Костроме ремонтируют главную достопримечательность

Около 4 миллионов рублей потратят в Костроме на ремонт пожарной каланчи. Постройка, достигающая 35 метров в высоту, является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.

Этим летом запланирован ремонт примыкающих к каланче одноэтажных флигелей. В них раньше размещалась пожарная дружина. Как сообщает ГТРК «Кострома», в этой части здания обновят штукатурку, заменят кровлю, займутся цоколем, а также покрасят стены и рамы.

Сейчас повреждения фасада можно разглядеть невооруженным глазом. Также можно заметить, что местами частично рассыпается кирпичная кладка.

Пожарная каланча – памятник архитектуры эпохи классицизма. Ее построили по инициативе губернатора в 1827 году. Возведение длилось три года. Все это время здание занимали пожарные, но в 2005 году каланча передана Костромскому музею-заповеднику. Сегодня памятник охраняется ЮНЕСКО.

Кадры: ГТРК «Кострома»