Мэр Ярославля недоволен дворами в центре

Мэр Ярославля Владимир Волков прогулялся по дворам в центре города. Его интересовали те, которые находятся за шумными улицами в исторической части. Во внимание попали и просто малоприметные углы.

– Красивый город изнутри предстаёт совершенно иным. Будем наводить порядок, – написал Владимир Волков по итогам проверки во «ВКонтакте».

Главу города сопровождали чиновники. Среди них – директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов, а также глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин. Вместо делового стиля одежды все выбрали casual: джинсы, толстовки, поло и кроссовки.

Горожане не оставили публикацию без комментариев. Под постом с фотографиями люди предлагают чиновников приехать и посмотреть на некоторые придомовые территории вдоль Тутаевского шоссе, на улице Кавказской и около Речного порта.