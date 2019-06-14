Современные троллейбусы выехали на улицы Иванова

Забираться в салон по ступенькам больше не нужно. Три низкопольных троллейбуса теперь перевозят пассажиров в Иванове. Сегодня они впервые отправились по своему маршруту.

В новых машинах – 28 сидячих мест, а всего они вмещают до 100 человек. В салон беспрепятственно могут зайти люди с детскими колясками и пассажиры с ограниченными возможностями здоровья.

«Собака.ru» рассказывала, троллейбусы «Горожанин» изготовлены специально для Иванова в Уфе. Одна машина стоит почти 7,5 миллионов рублей. Троллейбусы оборудованы аккумуляторами, которые позволят проехать до 500 метров без контакта рогами с проводами, чтобы, например, миновать аварию на дороге.

Фото: Администрация города Иванова