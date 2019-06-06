В Костроме запретили купаться

Все три официальных пляжа Костромы – на улицах Лесной, Широкой и на Речном проспекте – оказались непригодными для купания. Такие выводы сделал Роспотребнадзор – в воде слишком много бактерий, хотя результаты лучше, чем прошлым летом.

В итоге костромичи могут лишь загорать – песок признали достаточно чистым, как и воду из питьевых фонтанчиков. Отметим, «Собака.ru» рассказывала, что на благоустройство пляжей городские власти в этом году намеревались потратить более 5 миллионов рублей.

Не так давно запреты на купание появились и в соседнем Ярославле. Там две из трех официальных зон летнего отдыха не отвечают санитарным требованиям.