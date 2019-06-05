Молодые архитекторы придумали новый облик центральному проспекту в Иванове

Современные места для работы и отдыха. Команда архитекторов «Мануфактура» представила концепцию обновления Шереметьевского проспекта. Деревянные скамьи, столы и шезлонги, множество тропинок, деревьев и зелени – это главные акценты в новом облике.

Перемены позволят сделать пространства комфортными для студентов. На проспекте, который предлагается сделать крупным студенческим кластером, расположены несколько зданий вузов, а также общежитие. Кроме того, новые общественные зоны позволят проводить городские мероприятия.

Проект получил и критику. Так, пользователь Александр Краснов пишет во «ВКонтакте»: «Все эти площадки, судя по рисункам, будут доступны только летом и только при хорошей погоде. Остальное время все это будет гнить и довольно быстро приходить в негодность. А зимой все будет завалено снегом, причём чистить его будет настолько неудобно, что так и оставят все под сугробами».

Однако профессионально сообщество высоко оценило задумку. Проект стал победителем на смотре-конкурсе «Зодчество VRN». Отметим, команда «Мануфактура» создана по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Специалисты КБ «Стрелка» стали консультантами в разработке концепции.

Ранее «Стрелка» разрабатывала дизайн-код города Иванова. О том, как знакомые улицы будут выглядеть без пестрой и хаотичной рекламы, сообщала «Собака.ru».