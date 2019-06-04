Костромские заводы выбросили в воздух 32 тысячи тонн загрязняющих веществ

Промышленные предприятия Костромской области выбросили в атмосферу 31,9 тысячи тонн загрязняющих веществ. Такие данные за прошлый год опубликовал Костромастат в канун Всемирного дня охраны окружающей среды.

Согласно статистике, в регионе работают 2020 заводов. Больше всего на охрану природы тратят деньги предприятия, которые обеспечивают жителей водой, занимаются утилизацией отходов, а также специализируются на промышленной обработке.

– На очистные сооружения в 2018 году поступило 35,8% объема всех загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, из них 92,0% уловлено и обезврежено, – сообщает орган статистики.

Всего в 2018 году все промышленные предприятия потратили на внедрение экологических технологий 565 миллионов рублей. Это на 15% больше, чем в 2017-м.